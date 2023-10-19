По его словам, позиция страны в этом рейтинге является поводом для гордости.

Замглавы администрации президента РФ Максим Орешкин оценил позицию России в рейтинге Всемирного банка. Об этом он заявил на ПМЭФ.

По его словам, позиция страны в этом рейтинге является поводом для гордости. Орешкин подчеркнул, что люди добиваются больших результатов на производстве, в сельском хозяйстве, транспорте и других отраслях. Он добавил, что это "не повод почивать на лаврах".

Хорошее место в этом рейтинге не означает хорошее качество жизни везде по нашей стране, поэтому: задачи с неравенством, бедностью, здравоохранением, образованием - очень большое количество задач, которые нужно реализовать. Максим Орешкин, замглавы администрации президента РФ

Ранее Орешкин заявил о рекордном уровне социального оптимизма в РФ за последний год.

Видео: ПМЭФ