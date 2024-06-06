Орешкин заявил о рекордном уровне социального оптимизма в РФ за последний год

Замглавы администрации РФ рассказал о работе правительства.

Уровень социального оптимизма в России за последний год достиг рекордного показателя. Соответствующее заявление сделал заместитель главы администрации российского президента Владимира Путина Максим Орешкин в ходе сессии "Российская экономика: как обеспечить достижение национальных целей", организованной на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в 2024 году.

Мы внимательно в администрации наблюдаем, каких уровней мы достигли в начале 2024 года, у нас таких уровней не было никогда. Поэтому это, с одной стороны, достижение, с другой стороны, удержать эту планку будет сложно. Максим Орешкин, замглавы администрации президента РФ

Орешкин: успешной экономики без успешной армии не бывает.

Фото и видео: ПМЭФ