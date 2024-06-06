Орешкин: успешной экономики без успешной армии не бывает

Замглавы РФ оценил необходимость опыта СВО для развития экономики.

Никакой успешной экономической системы без успешной армии не бывает. Соответствующее заявление сделал заместитель главы администрации российского президента Владимира Путина Максим Орешкин в ходе сессии "Российская экономика: как обеспечить достижение национальных целей", организованной на площадке Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) в 2024 году. Чиновник отметил, что задачи и цели развития определены главой государства, который во главу угла ставит качество жизни граждан.

На трех уровнях - государственном, культурно-ценностном и экономическом. Модернизация вооруженных сил с учетом опыта СВО, новых технологических решений, системы управления. У нас новый министр обороны, перед ним поставлена эта задача. Это очевидно, никакой успешной экономики без успешной армии тоже не бывает. Максим Орешкин, замглавы администрации президента РФ

Орешкин: РФ к 2030-2035 году должна снизить долю импорта в структуре потребления до 15%.

Фото и видео: ПМЭФ