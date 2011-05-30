Орешкин: РФ к 2030-2035 году должна снизить долю импорта в структуре потребления до 15%

Советник главы РФ рассказал о драйверах экономики страны.

Российская экономическая система к 2030-2035 году должна снизить уровень импорта до 15% в структуре потребления. Соответствующее заявление в ходе выступления на просветительском марафоне всероссийского общества "Знание" на выставке-форуме "Россия" в Москве сделал помощник главы государства Владимира Путина Максим Орешкин. Специалист заметил, что в стране значимым для снижения доли импорта в уровне потребления будет развитие таких направлений как внутренний туризм и технологическая отрасль. Они станут одними из ключевых драйверов развития за следующую десятилетку.

Мы по показателю, о котором я говорил, должны где-то на горизонте 2030-2035 года выйти на уровень порядка 15% дальнейшего снижения доли импорта в структуре нашего потребления. Максим Орешкин, советник главы РФ

Орешкин заявил об изменении и уходе на Восток центра силы мировой экономики.

Фото и видео: Вконтакте / Российское общество "Знание"