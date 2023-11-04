Орешкин заявил об изменении и уходе на Восток центра силы мировой экономики

Советник главы РФ рассказал об экономическом рейтинге стран Запада и Востока.

Центр силы в мировой экономической системе меняется и уходит на Восток. Соответствующее заявление в ходе выступления на просветительском марафоне всероссийского общества "Знание" на выставке-форуме "Россия" в Москве сделал помощник главы государства Владимира Путина Максим Орешкин. Эксперт заметил, что Москва занимала в 2000 году 12 место в глобальном рейтинге по паритету покупательной способности по информации от Всемирного банка, а в 2022 году - уже пятую позицию в списке.

Он уходит на Восток, и так же меняются экономические взаимоотношения России. Это не события последних лет и последнего года - это события, которые естественным образом происходили последние 10 лет. Максим Орешкин, советник главы РФ

Спикер предложил участникам мероприятия взглянуть на 15 крупнейших экономик планеты, которые фиксировались в 2000 году. На указанном советником президента РФ видно, что за последние 20 лет Россия очень серьезно поднялась в этом рейтинге крупнейших стран, обошла многие европейские державы. Ранее в таблице лидировали Франция, Италия, Великобритания, Германия, но теперь они находятся позади России. Также США потеряли первое место, уступили первое место Китаю. Индия поднялась на третье место.

Орешкин: доллар достигнет своего предела рано или поздно.

Фото и видео: Вконтакте / Российское общество "Знание"