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Орешкин: доллар достигнет своего предела рано или поздно

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Помощник главы России посетил клуб "Валдай".

Помощник российского президента Владимира Путина Максим Орешкин считает, что курс американского доллара рано или поздно перестанет расти. Соответствующее заявление эксперт сделал в кулуарах международного дискуссионного клуба "Валдай", общаясь с журналистами. Он ответил на вопрос одного из корреспондентов о том, когда иностранная валюта СШа достигнет предела или же рубль самостоятельно начнет укрепляться.

Рано или поздно...

Максим Орешкин, помощник главы РФ

Орешкин: кабмин реалистичен при формировании прогноза развития экономики.

Фото и видео: Telegram / SHOT

Теги: валдай, доллар, максим орешкин
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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