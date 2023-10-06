Орешкин: доллар достигнет своего предела рано или поздно

Помощник главы России посетил клуб "Валдай".

Помощник российского президента Владимира Путина Максим Орешкин считает, что курс американского доллара рано или поздно перестанет расти. Соответствующее заявление эксперт сделал в кулуарах международного дискуссионного клуба "Валдай", общаясь с журналистами. Он ответил на вопрос одного из корреспондентов о том, когда иностранная валюта СШа достигнет предела или же рубль самостоятельно начнет укрепляться.

Рано или поздно... Максим Орешкин, помощник главы РФ

Орешкин: кабмин реалистичен при формировании прогноза развития экономики.

Фото и видео: Telegram / SHOT