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Орешкин: кабмин реалистичен при формировании прогноза развития экономики

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Правительство России сейчас реалистично при формировании прогноза развития отечественной экономической системы. Соответствующее заявление на пленарной сессии Московского финансового форума сделал помощник главы государства Владимира Путина Максим Орешкин.  По мнению чиновника, кабинет министров не приукрашивают ситуацию.

Если даже взглянуть на прогнозы правительства за последние несколько лет, то типичная ошибка с точки зрения базы для расчета доходов бюджета - это ошибка в сторону более консервативных оценок, и у нас всегда складывается ситуация лучше. Также, как она складывается гораздо лучше, чем то, что мы ожидали на этот год.

Максим Орешкин, помощник главы РФ

Орешкин: экономика России переключилась на здоровую часть глобальной структуры с больной.

Фото и видео: Правительство России

Теги: максим орешкин, московский финансовый форум, экономика
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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