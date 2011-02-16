Орешкин: экономика России переключилась на здоровую часть глобальной структуры с больной

Помощник главы России призвал ориентироваться не на Европу и США, а на Индию и Китай.

Российская экономическая система за прошедшие полтора года переориентировалась с "больной" части глобальной экономической системы на здоровую. Соответствующее заявление на пленарной сессии Московского финансового форума сделал помощник главы государства Владимира Путина Максим Орешкин. Эксперт подчеркнул, что сейчас переориентация дает возможность стране стать более устойчивой и решить актуальные задачи. В частности, речь идет об оборонной безопасности, технологическом вооружении, развитие по образованию.

То, что сделано за последние 1,5 года, - большая структурная реформа по переключению российской экономики и переориентации с больной части глобальной экономики на здоровую. Максим Орешкин, помощник президента РФ

Максим Орешкин добавил, что "в" прошлой жизни" можно было бы обсуждать то, что сейчас немецкая экономика вошла в рецессию, что являлось бы плохим процессом для России. Однако теперь для страны гораздо важнее, что темп роста китайской экономики во втором квартале увеличился на 6,5 процента, а темпы роста экономики Индии - 7,8 процента.

Орешкин заявил, что России необходимо делать упор на развитие собственных технологий.

Фото и видео: Правительство России