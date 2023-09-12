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Орешкин заявил, что России необходимо делать упор на развитие собственных технологий

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Помощник президента РФ оценил ситуацию в технологической сфере страны.

Никто сейчас не делится технологиями, России необходимо делать упор на развитие собственных. оответствующее заявление сделал в эфире сессии "60 минут с Евгением Поповым", проводимой на полях Восточного экономического форума во Владивостоке сделал помощник главы государства Владимира Путина Максим Орешкин.

Нужны инвестиции в том случае, если они приносят новое качество технологий вместе с собой, что происходит в современном мире очень редко. Никто сейчас не делится технологиями, поэтому в первую очередь нужно рассчитывать на свои силы и разрабатывать технологии.

Максим Орешкин, помощник главы РФ

Орешкин заявил о смещении повестки инвестиций в ДФО на проекты городского развития.

Фото и видео: Восточный экономический форум

Теги: вэф, максим орешкин, технологии
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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