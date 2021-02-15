Орешкин заявил о смещении повестки инвестиций в ДФО на проекты городского развития

Помощник президента РФ рассказал о государственных и частных вложениях в регион.

Повестка государственных и частных инвестиций в проекты на Дальнем Востоке смещается с крупных промышленных проектов в том числе на проекты городского развития. Соответствующее заявление сделал в эфире сессии "60 минут с Евгением Поповым", проводимой на полях Восточного экономического форума во Владивостоке сделал помощник главы государства Владимира Путина Максим Орешкин. Он напомнил, что еще десять лет назад акцент делался на производственные проекты.

Повестка смещается в инвестиции в том числе в города, в проекты городского развития, в улучшение качества жизни и в то, чтобы жить на Дальнем Востоке было комфортнее, интереснее для простых жителей Дальнего Востока. Максим Орешкин, помощник главы РФ

Орешкин заявил, что Россия справилась с инфляцией, сейчас она составляет 2,9%.

Фото и видео: Восточный экономический форум