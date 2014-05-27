В список "должников" вошли 38 государств.

Долги других стран перед Россией достигли 33 млрд долларов. Об этом сообщает "РИА Новости" со ссылкой на данные Всемирного банка.

Отмечается, что в 2024 году Россия нарастила кредитование других стран. За прошлый год показатель вырос на 2,6 млрд долларов. Отмечается, что выше показатель был в 1998 году, когда общая сумма долгов других стран перед Москвой составляла 38 млрд.

В список "должников" вошли 38 государств. Самый высокий долг зафиксировали у Бангладеша (1,2 млрд долларов). Вторым в рейтинге идет Египет (815 млн). Тройку лидеров замыкает Индия (799 млн).

Фото: pxhere.com