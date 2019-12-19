ФНС будет начислять по 5,5 копейки пени ежедневно неплательщикам налогов

Уплатить налоги на недвижимость, землю и транспорт необходимо до 1 декабря включительно.

Федеральная налоговая служба предупредила россиян о последствиях несвоевременной уплаты налогов на недвижимость, земельные участки и транспорт. С 2 декабря 2025 года за каждый день просрочки будет начисляться пеня в размере 1/300 ключевой ставки ЦБ, что составит 5,5 копейки за каждые 100 рублей долга ежедневно.

Как сообщает РИА Новости, налоговые уведомления уже направлены гражданам и доступны в личных кабинетах на сайте ФНС, через приложение "Налоги физлиц" и на портале госуслуг. "Отсутствие полученного уведомления не снимает обязанность по уплате налога", — подчеркивают в ведомстве.

В 2025 году ФНС получила право взыскивать долги по налогам с банковских счетов без судебного решения. При неуплате в течение трех месяцев с начала просрочки налоговая направляет требование об уплате, после чего начинается процедура принудительного взыскания. Специалисты рекомендуют проверить наличие налоговых начислений и оплатить их до 1 декабря включительно.

Фото: Piter.TV