Мошенники обманывают петербуржцев через налоговые вычеты

Злоумышленники, представляясь консультантами, получают доступ к аккаунтам "Госуслуг" и банковским данным жертв.

Управление по борьбе с киберпреступлениями ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти предупредило о новой волне мошенничеств, связанных с оформлением налоговых вычетов. Как сообщается в официальном телеграм-канале ведомства, злоумышленники активно используют мессенджеры для связи с потенциальными жертвами.

Под предлогом помощи в получении налогового вычета аферисты убеждают пользователей включить демонстрацию экрана для "правильного оформления документов". В процессе "консультации" на телефон жертвы приходит код подтверждения с портала "Госуслуги", который мошенники тут же используют для получения доступа к учетной записи. Это позволяет им похитить персональные данные и средства с привязанных банковских счетов.

Специалисты рекомендуют никогда не предоставлять незнакомцам удаленный доступ к устройствам, не передавать коды подтверждения и проверять подобные предложения через официальные каналы ФНС и портал "Госуслуги". Для дополнительной защиты следует установить антивирусное программное обеспечение и регулярно обновлять приложения.

Ранее Piter.TV сообщал, что аферисты стали обманывать россиян под предлогом проверки отопления перед началом сезона.

Фото: Telegram / Ленинградский Cyber - страж