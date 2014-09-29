Аферисты стали обманывать россиян под предлогом проверки отопления перед началом сезона

В компании F6 раскрыли новый сценарий обмана пользователей в интернете.

Аферисты стали обманывать россиян под предлогом проверки отопительной системы перед началом сезона. При таком сценарии они пишут в мессенджерах россиянам и предлагают выбрать "дату проверки". Соответствующими данными с журналистами агентства "РИА Новости" поделились сотрудники компании по безопасности в информационном пространстве F6. Аналитики из департамента противодействия финансовому мошенничеству (Fraud Protection) выявили новый метод обмана граждан для совершения персонализированных атак. Мошенники начинали атаку с сообщения в мессенджере от неизвестного контакта. Он представлялся "диспетчером РСО".

В связи с началом отопительного сезона наш мастер будет полностью проверять отопительную систему. Когда удобно будет встретить мастера?" пресс-релиз компании F6

При этом мошенники используют, для примера, логотип государственного сервиса "Мои документы".. В том случае, если пользователь пытается что-то уточнить, то преступники присылают ему ссылку и просят отправить обратно скриншот для отчетности. Как правило, речь идет о новых сайтах, на которых есть логотип государственного сервиса и текст внизу "Проверка авторизации", который спустя несколько секунд сменяется надписью "Авторизация успешна". Когда пользователь якобы подтвердил переход на онлайн-ресурс, ему поступает звонок. Далее собеседник сообщает о входе в личный кабинет на портал использованием "фишинговой ссылки" и спрашивает, переходил ли сегодня пользователь на незнакомые сайты. Таким образом мошенник убеждает жертву в том, что по ссылке он мог передать доступ к своему личному кабинету. В такой криминальной схеме задачей злоумышленников является убеждение человека в том, что переход по ссылке на фейковый сайт может привести к непоправимым последствиям. Для убедительности аферисты могут назвать потерпевшему его ФИО, персональные сведения, паспортные данные, адрес регистрации и прочую чувствительную информацию. Если жертва обмана выразил недоверие осведомленностью звонящего, то в ответ на это получает угрозы. Для осуществления звонков преступники используют номера, которые зарегистрированы непосредственно перед телефонной атакой.

На завершающем этапе преступники под предлогом освобождения от ответственности требуют перевести деньги на якобы "безопасный счет", "досрочно погасить" кредит, который якобы взяли мошенники, либо "задекларировать" свои сбережения и передать для этого курьеру. пресс-служба компании F6.

Представитель компании F6 по противодействию финансовому мошенничеству Дмитрий Дудков рассказал СМИ, что на каждом этапе атаки мошенники стремятся к тому, чтобы отключить критическое мышление потенциальной жертвы. В частности, злоумышленник учит человека менять пароли. Самой эффективной защитой от обмана по-прежнему считается отказ от разговора с незнакомыми лицами. Спеуиалисты рекомендуют установить в мессенджерах запрет на звонки и сообщения от незнакомых пользователей, а также запрет на поиск по телефонному номеру. Аналитики призывают граждан не вступать в переписку с неизвестными аккаунтами и переходить по ссылкам, которые те отправляют. Также важно не отправлять никаких кодов из SMS-сообщений, так как такие данные могут справивать только аферисты.

