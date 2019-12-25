Мошенники рассылают поддельные квитанции за ЖКУ по почтовым ящикам Петербурга

Петербуржцам подбрасывают фальшивые счета за коммунальные услуги без логотипов.

Жителям Санкт-Петербурга стали всё чаще подбрасывать в почтовые ящики поддельные квитанции на оплату жилищно-коммунальных услуг. Об этом сообщили в пресс-службе Жилищного комитета города.

На поддельных квитанциях мошенники указывают неверные реквизиты и подменяют QR-коды, ведущие на сторонние сайты. Проверить документ можно по ИНН и расчётному счёту — они должны совпадать с данными управляющей компании. Если ссылка в QR-коде направляет не на портал "Госуслуги" или официальный сайт УК, документ поддельный.

Отличить фальшивку можно и по внешнему виду. На настоящих платёжках присутствуют логотипы ГИС ЖКХ, "Госуслуг" или управляющей компании, а на поддельных — никаких брендов нет. Также вместо фамилии и имени на фальшивках часто указано слово "Плательщик".

В Жилищном комитете отметили, что мошенники иногда завышают суммы платежей и используют некачественную бумагу.

Ранее мы рассказывали о том, что мошенники из Украины начали использовать новую схему вербовки, направленную на молодежь и пенсионеров.

Фото: pxhere