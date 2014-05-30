  1. Главная
Мошенники из Украины начали использовать новую схему вербовки, направленную на молодежь и пенсионеров
Сегодня, 8:17
У аферистов есть две задачи – подставить завербованного курьера и отобрать деньги.

Украинские мошенники начали использовать новую схему вербовки россиян, которая направлена на пожилых людей и молодежь, предупредили в МВД России 11 ноября. Первые лишаются денег и недвижимости, а вторые получают обвинения в соучастии в мошенничестве. 

Схема выглядит так: поступает звонок из "военкомата" якобы для уточнения данных, позже звонят из Росфинмониторинга. Жертве говорят, что из военкомата звонили мошенники, оформившие доверенность на человека.

Затем поступает звонок от "следователя" ФСБ и "финразведки", заявляющих, что операции с доверенностью остановлены и нужно помочь поймать жуликов. После этого происходит сведение жертв разных афер: один человек приносит деньги для осуществления "спецоперации", а второй забирает и отвозит их на указанный адрес. 

Пресс-служба МВД России 

У мошенников есть две задачи – подставить завербованного курьера и отобрать деньги. 

Фото: pxhere 

