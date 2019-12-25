В МВД назвали фразы, позволяющие вычислить мошенников с дипфейками

Россиянам раскрыли, в какой момент следует прерывать общение к собеседником.

Мошенники в криминальных схемах с использованием дипфейков для получения кода от пользователей на едином портале "Госуслуг" задействуют определенный набор фраз, знание которых позволит пользователю не стать жертвой обмана. Соответствующей информацией журналистам информационного агентства "ТАСС" поделились сотрудники пресс-центра российских правоохранительных органов в ответ на запрос СМИ. Сотрудники полиции указали на семь самых распространенных фраз и тем, которые аферисты используют для обмана населения.

"Мама / папа, я в беде, срочно нужны деньги", "У меня проблемы, помоги", "Это срочно, переведи на эту карту". Кроме того, мошенники используют дипфейки начальников. В таком случае маркером мошенников может стать фраза: "Это ваш руководитель, в связи с проверкой с вами сейчас будет связываться сотрудник ФСБ, обязательно с ним поговорите". сообщение от МВД

В МВД уточнили, что если вы слышите одну из этих фраз от собеседника, то следует сразу же прекратить с ним любое общение. Также полицейские уточнили, что нельзя сообщать третьим лицам коды из SMS-сообщений.

