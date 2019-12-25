В МВД рассказали, как мошенники заставляют жертв оформлять кредитные карты

Преступники получили деньги с соискательницы работы по заполнению карточек на маркетплейсе.

Мошенники под видом работодателей просят у "кандидатов на рабочее место" оформлять кредитные карты и переводить на их счета денежные средства якобы для рабочих нужд. Соответствующие данные привели журналисты информационного агентства "РИА Новости" со ссылкой на материалы, распространенные российскими правоохранительными органами. Известно, что одна из потерпевших нашла себе удаленную работу по заполнению карточек товаров для маркетплейса. Затем с гражданкой связался "специалист" и сообщил о необходимости пройти бесплатное обучение. Женщина согласилась на это. Для начала работы мошенники попросили девушку оформить на себя кредитную карту. Злоумышленники обещали жертве обмана гарантированный возврат средств. Когда потерпевшая сделала несколько переводов, то ни работу, ни возврата денег так и не дождалась.

Напомним, что аферисты также крадут личные данные и деньги наших соотечественников под предлогом оформления виртуальной кредитной карты с оплатой "комиссии". В полиции призвали граждан никогда не переводить предоплату никаким лицам до получения кредита. Также не следует вводить персональные сведения на подозрительных сайтах. Важно проверять интернет-ресурсы и быть внимательными к происходящему в цифровой среде.

Фото: Piter.tv