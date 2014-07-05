Сенатор Шейкин предупредил о новой схеме мошенников с "декларированием средств"

В Петербурге пенсионер лишился 50 млн рублей после звонка лже-сотрудников госорганов.

Мошенники активно используют новую схему с "декларированием средств", создавая у жертв иллюзию участия в законной процедуре. Об этом заявил ТАСС заместитель председателя Совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации Артем Шейкин. Поводом для предупреждения стал случай в Санкт-Петербурге, где пенсионер потерял почти 50 млн рублей после звонка аферистов.

Злоумышленники выдают себя за представителей государственных органов, чаще всего — налоговой службы, Центрального банка или правоохранительных структур. Под предлогом проверки финансов, уплаты налога или необходимости узаконить крупную сумму они вынуждают человека перевести деньги на "резервный" или "безопасный" счет". Артем Шейкин, зампред совета по развитию цифровой экономики при Совете Федерации

Шейкин отметил, что пожилые люди особенно уязвимы для таких схем, поскольку часто доверяют официальным обращениям и недостаточно знакомы с цифровыми сервисами. Преступники искусно создают видимость легальной процедуры, используя психологическое давление и поддельные документы. В ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти рекомендуют гражданам критически относиться к любым неожиданным звонкам с требованием перевести деньги, а также самостоятельно перезванивать в официальные учреждения для проверки информации.

Фото: Piter.TV