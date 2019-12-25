В ГД предложили увеличить максимальные лимиты социальных налоговых вычетов

Законопроект КПРФ предполагает проведение индексации в 2027 году.

Депутаты думской фракции КПРФ внесут в Государственную думу на рассмотрение законопроект, которым депутаты предлагают увеличить максимальные лимиты на налоговые вычеты на образование и лечение для фактической индексации их размера. Текст соответствующего документа по СМИ распространила пресс-служба политических деятелей. Известно, что авторами инициативы стали депутат Алексей Куринный и сенатор Айрат Гибатдинов во главе с первым заместителем председателя ЦК партии Юрием Афониным. Политики надеются внести правки в стать 219 по части второй Налогового кодекса страны.

"Налоговые вычеты дают возможность людям сэкономить на таких насущных тратах, как оплата медицинской помощи и образования. Но налоговые вычеты способны серьезно помочь людям только в том случае, если они регулярно индексируются. Последний раз такая индексация проводилась в 2024 году" Юрий Афонин для "ТАСС"

Напомним, что в настоящее время граждане России могут вернуть себе 13 процентов от установленного лимита из денежных средств, потраченных на образование или лечение. При лимите на обучение в 110 тысяч рублей можно вернуть 14,3 тысяч рублей, а на лечение при лимите 150 тысяч рублей - 19,5 тысяч рублей. Законопроект лей на образование. При условии повышения лимитов расходов максимальный размер налоговых вычетов составит по расходам на обучение - 26 тысяч рублей, а по расходам на лечение - 39 тысяч рублей.

