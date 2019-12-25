В августе удалось экспортировать 5,6 млн тонн зерна, 4,9 млн тонн пшеницы, 0,57 млн тонн ячменя и 110 тыс. тонн кукурузы.

В России отмечен рекордный объём месячного экспорта зерна. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на мониторинг аналитического центра АО "Русагротранс".

Руководитель центра Игорь Павенский отметил, что предыдущий рекордный объем месячного экспорта зерна в РФ был зафиксирован в ноябре 2017 года (5,5 млн тонн). Он подчеркнул, что закупочные цены на зерно нового урожая в глубоководных портах за неделю выросли на 400 рублей. Это произошло на фоне ослабления рубля на бирже. Экспортные цены на пшеницу выросли на 9 долларов – до 212-213 долларов за тонну.

Ранее мы сообщили, что аналитики спрогнозировали рост цен в России в сентябре.