Аналитики спрогнозировали рост цен в России в сентябре

Большая часть экономистов считают, что в сентябре не будет заметных колебаний цен по сравнению с августом. Некоторые специалисты допускают дефляцию.

Аналитики рассказали о росте цен в России в сентябре. Об этом сказано в консенсус-прогнозе, составленном РИА Новости на основе опроса.

Инфляция в сентябре будет изменятся в диапазоне 3,4-3,8%. Главным фактором, сдерживающим влияние на инфляцию осенью, станет сезонное снижение цен на плодовую продукцию. В сентябре годовая инфляция составит 3,5%.

Постепенное повышение годовых темпов роста цен – результат прежде всего низкой базы прошлого года. В динамике месяц к месяцу с исключением сезонности не заметно пока что какого-либо заметного ускорения: курс рубля ослаб незначительно, тогда как экономическая активность все еще остается сдержанной, несмотря на постепенное восстановление. - Станислав Мурашов, макроаналитик Райффайзенбанка

Большинство аналитиков считают, что к концу года инфляция не достигнет целевого уровня в 4%. По оценке экономистов, инфляционные процессы останутся под давлением на фоне снижения потребительского спроса.

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