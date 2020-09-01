Около 25% опрошенных считают, что в их компаниях начался кризис. На это повлияло падение спроса, который по-прежнему не восстановился.

Более 40% российских компаний не смогут оплатить налоги за 2020 год. Речь идет об отложенных в рамках государственной поддержки налогах. Об этом сообщает газета "Ведомости" со ссылкой на данные опроса экспертного центра при уполномоченном при президенте России по защите прав предпринимателей.

Сообщается, что 56% компаний зафиксировали падение спроса в 2-4 раза, еще 25% респондентов утверждают, что спрос упал еще больше. Еще треть опрошенных согласились с тем, что до уровня прошлого года они могут восстановится только за счет государственной поддержки. Речь идет о снижении регуляторных требований и поддержке спроса.

Напомним, в Центральном Банке посчитали, что эффект отложенного спроса исчерпал себя. В августе потребительская активность начала восстанавливаться, пусть даже и медленно. По факту, на сегодняшний день улучшения наблюдаются только в сфере туризма.

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Видео: kremlin.ru