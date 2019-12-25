По словам Павла Латушко, аналитики Кремля совершили "ошибку с точки зрения перспектив".

Белорусская оппозиция рассказала об ошибке России. Об этом в интервью "РИА Новостям" заявил экс-министр культуры в республике Павел Латушко. Чиновник объяснил, что координационный совет ожидал, что Москва поддержит оппозицию в Белоруссии.

Многие смотрели на восток и ждали, что будет какая-то реакция со стороны Кремля или будет какая реакция со стороны России в поддержку именно этого общественного движения Павел Латушко, бывший министр культуры Белоруссии

По словам спикера, Москва действительно отреагировала на создание координационного совета в республике. Однако поддержки оппозиционные политики не увидели. Латушко заметил, что аналитики из России сделали "ошибочный вывод с точки зрения перспектив".

Напомним, что 20 августа Александр Лукашенко заявил, что готов контактировать с Россией. Он заметил, что может высказать позицию властей Минска "в той или иной форме".

МИД Германии вызвал посла Белоруссии после задержания журналистов.