По мнению белорусского президента, в стране общественная система носит авторитарный характер.

Занимающий пост президента Белоруссии Александр Лукашенко предложил создать "не завязанную на Лукашенко" систему. Об этом он заявил во время рабочей встречи с председателем Верховного суда Валентином Сукало.

Лукашенко считает, что Белоруссии нужна новая система. Она не должна быть завязана на личности президента.

Я считаю, что, несмотря на то что у нас несколько авторитарная система устройства общественной жизни, тем не менее президент оберегает и охраняет суды. Но это личностный момент, а надо сделать так, чтобы работала система, не завязанная на личности, в том числе Лукашенко. - Александр Лукашенко, занимающий пост президента Белоруссии

Лукашенко подчеркнул, что в новой Конституции должна быть отражена система устройства судов, основываясь на опыте работы за последние 25 лет. Сейчас администрация занимается разработкой новой системы. Как только она будет готова, проект вынесут на общественное обсуждение.

Ранее мы сообщили, что Путин выразил благодарность Абэ за личный вклад в двустороннее сотрудничество.

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