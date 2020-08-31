Телефонный разговор прошел по инициативе российской стороны.

Президент России Владимир Путин выразил благодарность Абэ за личный вклад в двустороннее сотрудничество. Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на пресс-службу РБК.

Российский лидер поблагодарил коллегу за совместную работу, личный вклад в развитие сотрудничества между странами. Обе стороны подчеркнули важность укрепления добрососедства. Они считают, что хорошие взаимоотношения в интересах народов двух стран. Как подчеркнули обе стороны, важно сохранить безопасность и стабильность всего Азиатско-Тихоокеанского региона.

Напомним, премьер-министр Синдзо Абэ объявил об отставке. Он на протяжении восьми лет справлялся с болезнью (у него язвенный колит). Однако, пару месяцев назад, болезнь вернулась к Абэ.

Ранее мы сообщили, что Путин напугал Тихановскую словами о резерве силовиков для Белоруссии.

Видео: Youtube/Global News