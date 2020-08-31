Недавно иностранных журналистов лишили Минской аккредитации и выслали за пределы республики.

МИД Германии вызвал посла Белоруссии после задержания журналистов. Об этом сообщает агентство AFP в Twitter со ссылкой на правительственные источники.

Журналист немецкого телеканала ARD Илья Кузнецов рассказал, как он и его коллеги лишились аккредитации. Это было сделано "в целях обеспечения информационной безопасности страны". 28 августа их задержали правоохранительные органы. На каждого из задержанных был составлен протокол по статье 23.34 КоАп за участие в митинге. Кузнецов подчеркнул, что их депортировали с запретом возвращаться в республику в течение пяти лет.

Последний раз МИД Германии вызывал посла Белоруссии 13 августа. Тогда он был приглашен для ознакомления с позицией Берлина по ситуации с президентскими выборами в Белоруссии.

Ранее мы сообщили, что Кремль не исключает обмен опытом по конституции с Белоруссией.

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