Представитель Кремля отметил, что Белоруссия не обращалась к России с вопросами по обмену опытом в организации и подготовки работы по изменению конституции республики.

Кремль не исключает обмен опытом по конституции с Белоруссией. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Россия готова поделится опытом в случае, если Александр Лукашенко попросит. По словам Пескова, у России есть "свежий и богатый опыт".

Насколько мне известно, не было каких-либо обращений с белорусской стороны, и, конечно, Россия не хочет и не может навязывать какие-то услуги без соответствующих обращений наших белорусских коллег и союзников. - Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента

Песков уточнил, что в России не сомневаются, что белорусское руководство обладает необходимой компетенцией. Они могут привлекать к работе над изменениями конституции различных белорусских экспертов.

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Видео: kremlin, Telegram/Пул Первого