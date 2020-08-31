Кремль не исключает обмен опытом по конституции с Белоруссией. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Россия готова поделится опытом в случае, если Александр Лукашенко попросит. По словам Пескова, у России есть "свежий и богатый опыт".
Насколько мне известно, не было каких-либо обращений с белорусской стороны, и, конечно, Россия не хочет и не может навязывать какие-то услуги без соответствующих обращений наших белорусских коллег и союзников.
- Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента
Песков уточнил, что в России не сомневаются, что белорусское руководство обладает необходимой компетенцией. Они могут привлекать к работе над изменениями конституции различных белорусских экспертов.
Ранее мы сообщили, что Ефремов заявил в суде, что никогда не садился за руль пьяным.
Видео: kremlin, Telegram/Пул Первого
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