Актер Михаил Ефремов попросил сделать биологическую экспертизу лобового стекла своей машины.

Обвиняемый в ДТП с летальным исходом Михаил Ефремов заявил в суде, что никогда не садился за руль пьяным. Об этом пишет ТАСС из зала суда.

Заслуженный артист обратился к суду с просьбой выполнить его "последнее желание". Он подчеркнул, что был "приговорен к казни" уже на следующий день после ДТП на Смоленской площади. Это произошло после того, как защитники потерпевшей стороны рассказали о его вине на федеральных каналах. При этом, Ефремов утверждает, что ездил только на пассажирском сидении в состоянии алкогольного опьянения. Он попросил принять ходатайство об экспертизе, которая установит, кто был на самом деле за рулем в момент аварии.

Прошу вас, выполните мое последние желание: сделайте экспертизу в машине. - Михаил Ефремов, актер

Ефремов уточнил, что "в старину" приговоренный к казни имел право на последнее желание.

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Видео: YouTube / GrazhdaninPoet