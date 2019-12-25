Следователь предложил экс-главе края заключить досудебное соглашение и признать вину.

Бывший губернатор Хабаровского края Сергей Фургал отказался от сотрудничества со следствием. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Сергей Фургал считает, что правоохранительные органы давят на него. Следственный комитет России (СКР) до сих пор не может предъявить ему ключевое обвинение в убийстве бизнесмена Евгения Зори. Фургал был задержан со своим партнером Николаем Мистрюковым как подозреваемый. В этот же момент следователь прокуратуры Хабаровска вынес постановление об их непричастности к убийству бизнесмена. Отменить решение прокуратуры сможет Мосгорсуд. Только после этого СКР сможет предъявить Фургалу обвинение. Слушания в Мосгорсуде должны состоятся сегодня, 31 августа.

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