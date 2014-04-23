Экс-президента Франции Саркози приговорили к пяти годам тюрьмы

Его признали виновным по делу о ливийском финансировании его предвыборной кампании в 2007 году.

Бывший президента Франции Николя Саркози приговорили к пяти годам тюрьмы. Об этом сообщил телеканал BFMTV.

Экс-главу государства признали виновным по делу о ливийском финансировании его предвыборной кампании в 2007 году. Расследование дела началось в 2012 -м, когда местное издание опубликовало документы, в которых говорилось о передаче властями Ливии 50 млн евро на нужды президентской компании Саркози.

Кроме того, экс-президенту назначили штраф в размере 100 тысяч евро. В течение месяца Саркози вызовут в прокуратуру, где ему сообщат дату заключения под стражу. Он намерен обжаловать решение суда.

Фото: YouTube / Sky News