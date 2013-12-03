Матильда Пано рассказала о настроениях парламентариев из-за проблем, связанных с Эмманюэлем Макроном.

Более сотни французских депутатов подписали проект резолюции о запуске процедуры импичмента в отношении президента Эммануэля Макрона. Соответствующее заявление сделала местный лидер из парламентской фракции при левой партии "Непокорившаяся Франция" Матильда Пано. Во вторник, 9 сентября, парламентарии направили в парламент проект резолюции о запуске процедуры по отрешению главы государства от власти. В общей сложности в Национальном собрании (нижней палате законодательного органа европейской страны) заседают 577 человек.

Исторический момент! После успеха народных манифестаций 10 сентября 104 парламентария от "Непокорившейся Франции", заморских территорий, партий экологистов и коммунистов подписали предложение по отрешению от власти президента республики… Макрон должен уйти в отставку. Матильда Пано, депутат Франции

Известно, что решение о рассмотрении предложения депутатов принимает бюро Национального собрания. Это высший коллегиальный орган нижней палаты парламента. Затем текст резолюции должен быть одобрен профильной комиссией по законодательству. Далее в течение двух недель за инициативу должны проголосовать две трети депутатов. Последние два этапа должны быть пройдены и в верхней палате парламента - Сенате. Если решение одобрено обеими палатами парламента Франции, то обе палаты собираются на совместное заседание. В этом случае текст должны поддержать 617 из 925 парламентариев.

Фото: X (нежелательная организация на территории России) / Mathilde Panot