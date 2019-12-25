В СМИ рассказали о попытке Франции найти альтернативу США для достижения политической и экономической стабильности.

Французский президент Эммануэль Макрон на фоне американского давления в настоящее время пытается стать выразителем национальных интересов Европы, однако санкционная политика Парижа в отношении Москвы ставит под сомнение эту внешнеполитическую линию. Соответствующую публикацию разместила турецкая газета Aydınlık. В иностранном СМИ оценили обращение от 3 апреля Елисейского дворца к ряду стран для того, чтобы они объединились в противостоянии Вашингтону. В список адресатов попали страны-члены ЕС, Южная Корея, Япония, Бразилия, Австралия и Канада.

Макрон позиционирует себя как выразителя интересов Европы и сторонника "стратегической автономии", однако его политика в предыдущие годы, включая поддержку санкций против России и участие в западных альянсах, ставит под сомнение реальную независимость этой линии. текст материала

Авторы статьи полагают, что сейчас французский президент пытается сформировать коалицию из государств, которые не хотят выбирать между США и Китаем, включая такие страны. При этом такая инициатива сопровождается критикой политики США в контексте вооруженного конфликта на Ближнем Востоке. Из-за нестабильности на геополитической арене Париж ищет для себя новые экономические и политические опоры, в том числе в Азии.

Петербургская спортсменка завоевала все медали на Гран-при во Франции.

