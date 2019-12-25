Петербургская спортсменка завоевала все медали на Гран-при во Франции

В копилке девушки – золото с булавами, бронза в упражнениях с обручем, мячом и лентой, а также серебро в многоборье, подчеркнули в ведомстве.

Спортсменка из Петербурга Мария Борисова завоевала пять из пяти возможных медалей на Гран-при по художественной гимнастике во Франции. Об этом рассказали в городском комитете по физической культуре и спорту 5 апреля.

Ранее на Piter.TV: на турнире по тхэквондо в Турции петербуржцы завоевали восемь медалей. Победительницей в весовой категории 49 килограммов стала Анастасия Артамонова, серебро взяли Катерина Федера, Ксения Смирнова, Владимир Гриценко и Джавид Магеррамов. Бронзовые призеры: Павел Виноградов, Алиса Сошникова и Дмитрий Шишко. Все они представляют СШОР "Комета" и СШОР "Невские звезды".

Фото: пресс-служба комитета по физкультуре и спорту Петербурга