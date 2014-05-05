Глава Франции сообщил о работе по поддержке ливанских сил.

Макрон призвал распространить режим прекращения огня на Ливан. Соответствующее заявление глава европейского государства сделал в ходе своего выступления на заседании совета по национальной безопасности и обороне. В Елисейском дворце сейчас поддерживают предложения о том, что режим прекращения огня на Ближнем Востоке должен распространиться не только на Иран, но и на другие страны региона.Для этого Франуия усилит поддержку ливанских вооруженных сил для того, чтобы они смогли восстановить контроль над всей территорией страны и противостоять движению "Хезболлах".

Мы хотим убедиться… что перемирие в полной мере распространяется на Ливан. Эмманюэль Макрон, глава Франции

Напомним, что американский президент-республиканец Дональд Трамп заявил о согласии приостановить удары по Ирану на две недели и заверил общественность в том, что прекращение огня будет двусторонним. Впоследствии Высший совет национальной безопасности Ирана отметил, что Тегеран начнет переговоры с США в пятницу, 10 апреля, в столице Пакистана Исламабаде.

Фото и видео: YouTube / Talk Shows Central by DRM