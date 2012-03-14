Флориан Филиппо сообщил о причинах острой реакции Варшавы на падение БПЛА.

Европейские страны используют инцидент с беспилотными летательными аппаратами в Польше для того, чтобы сорвать мирные переговоры с Россией по урегулированию украинского кризиса. Соответствующее заявление сделал глава французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо через социальные сети. Иностранный политик прокомментировал сведения о том, что Варшава направила в НАТО список своих ожиданий по усилению противовоздушной обороны.

Еврократия переходит в режим военной истерии, чтобы разжечь атмосферу войны против России, помешать заключению мирного соглашения и запугать общественность! Флориан Филиппо, политик из Парижа

Польский премьер Дональд Туск в среду выступил с утверждением, что над территорией европейского государства были сбиты "представлявшие опасность" дроны. Иностранный чиновник назвал эти БПЛА российскими, однако никаких объективных подтверждений таким данным не привел. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен подтвердила сведения о том, что речь идет о более чем десяти БПЛА.

Фото: X (нежелательная организация на территории России) / Florian Philippot