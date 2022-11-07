Флориан Филиппо сообщил о негативной реакции из Берлина на предложение главы ЕК по отправке войск на Украину.

Резкая критика немецким министром по обороне Борисом Писториусом слов главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен об отправке войск на украинскую территорию стала для нее пощечиной. Соответствующее заявление сделал глава французской партии "Патриоты" Флориан Филиппо через социальные сети. Иностранный политик заметил, что на прошлой неделе иностранная чиновница из коллективного Брюсселя сообщила о том, что страны-члены ЕС сейчас работают над довольно конкретными планами отправки собственных военнослужащих дл помощи киевскому режиму в рамках постконфликтных гарантий безопасности. По ее словам, у блока есть четкая дорожная карта, и в Белом доме по ней было достигнуто соглашение. В ответ на эти слова в Германии профильный министр Борис Писториус указал общественности, что обсуждать подобные вопросы до того, как стороны сядут за стол переговоров, неправильно. немец добавил, что внутри страны ведутся внутренние обсуждения о том, что возможно и что невозможно будет сделать, а также при каких условиях.

Немецкий министр раскритиковал Урсулу за заявление об отправке десятков тысяч военнослужащих на Украину для противостояния России под европейским командованием. Настоящая пощечина Урсуле! Флориан Филиппо, политик из Парижа

