В Приозерском районе водитель задержан с мефедроном после проверки ГИБДД

В Приозерском районе Ленинградской области обычная проверка документов, проведённая сотрудниками Госавтоинспекции в рамках профилактического рейда "Нетрезвый водитель", обернулась неожиданным результатом. Во время остановки автомобиля "Форд Фокус", управляемого 44-летним мужчиной, инспекторы заметили в салоне подозрительные свёртки. При более тщательном осмотре выяснилось, что в них находится наркотическое вещество, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Проведённая экспертиза подтвердила, что водитель перевозил мефедрон общей массой 2,87 грамма.

В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 228 УК РФ. В качестве меры пресечения ему была избрана подписка о невыезде.

Ранее мы сообщили о том, что по факту смертельного ДТП в Волховском районе проводится проверка.

Видео: пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти