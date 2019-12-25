По факту смертельного ДТП в Волховском районе проводится проверка

В результате столкновения водитель и пассажир Chevrolet Epica скончались на месте от полученных травм.

В воскресенье, 26 апреля, в 19:20, на 506-м км трассы А-114 "Вологда — Тихвин — Р21 Кола" произошло смертельное ДТП. Пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти приводит подробности инцидента.

По данным ведомства, 40-летний водитель автомобиля Chevrolet Epica, двигаясь со стороны деревни Хвалово в направлении деревни Иссад, не справился с управлением и выехал на встречную полосу, где столкнулся с грузовиком Renault T4Х2 с полуприцепом Крон SD. За рулём большегруза находился 59-летний житель Костромской области.

В результате столкновения водитель и пассажир Chevrolet Epica скончались на месте от полученных травм. По факту аварии проводится проверка.

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС РФ по Ленобласти