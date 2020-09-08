Семеро граждан РФ направляются домой.

Российские моряки, освобожденные из рук пиратов, вылетели из Нигерии. Они направились в Россию. Об этом журналистам ТАСС рассказал официальный представитель посольства РФ в Нигерии.

Моряки вылетели из Нигерии 7 сентября, сейчас они находятся в пути российский липломат

Напомним, что 17 июля в Гвинейском заливе с судна "Кюрасао трейдер" в плен местных пиратов попали семеро российских граждан. Их удалось освободить 24 августа.

За избиение и стрельбу в сторону граждан Африки петербуржцам дали условный срок.

Видео: Youtube/ NARAN_OFFICIAL.