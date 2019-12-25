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На захваченном в Гвинейском заливе танкере находятся семь россиян
Сегодня, 12:59
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lesjasap

На захваченном в Гвинейском заливе танкере находятся семь россиян

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В общей сложности пираты взяли в плен 13 из 19 членов экипажа.

На захваченном в Гвинейском заливе танкере Curacao Trader находятся семь россиян. Об этом рассказали представители посольства РФ в Нигерии через собственный аккаунт в Facebook. Они объяснили, что пираты захватили корабль в 210 морских милях от штата Байелса. Экипаж следовал из столицы Нигерии Того. 

Согласно интернет-порталу  Maritime Bulletin, местным пиратам удалось взять в заложники 13 человек и 19 членов российско-украинского экипажа. Танкер принадлежит компании Alison Management Corp.

В Гвинейском заливе пираты напали на суда с гражданами РФ на борту.

Теги: curacao trader, гвинейский залив, нигерия, пираты, танкер
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, Новости России, Происшествия, Криминальные происшествия,

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