В Гвинейском заливе пираты напали на суда с гражданами РФ на борту

Требований пираты пока не выдвигали.

В ночь на 9 мая в Экваториальной Гвинее пираты напали на два судна, на которых находятся граждане РФ. Как сообщило посольство России в Камеруне в соцсети Facebook, происшествия случились у двух разных берегов Гвинейского залива.

Пираты атаковали судна Rio Mitong и Djibloho, стоявших у берегов городов Малабо и Луба. В обоих случаях были похищены трое россиян, двое оказались ранены и попали в больницу.

Ранее мы сообщали о том, что в китайском городе Ухань, где была зафиксирована первая вспышка коронавируса нового типа, заявили о новом тяжелом случае заражения COVID-19.

Видео: YouTube / Sea Shepherd Conservation Society