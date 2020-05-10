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В Гвинейском заливе пираты напали на суда с гражданами РФ на борту

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Требований пираты пока не выдвигали.

В ночь на 9 мая в Экваториальной Гвинее пираты напали на два судна, на которых находятся граждане РФ. Как сообщило посольство России в Камеруне в соцсети Facebook, происшествия случились у двух разных берегов Гвинейского залива.

Пираты атаковали судна Rio Mitong и Djibloho, стоявших у берегов городов Малабо и Луба. В обоих случаях были похищены трое россиян, двое оказались ранены и попали в больницу.

Ранее мы сообщали о том, что в китайском городе Ухань, где была зафиксирована первая вспышка коронавируса нового типа, заявили о новом тяжелом случае заражения COVID-19.

Видео: YouTube / Sea Shepherd Conservation Society

Теги: африка, пираты, россия
Категории: Лента новостей, Происшествия, Тема дня, Новости России, Мировые новости,

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