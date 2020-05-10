Новый случай заражения COVID-19 выявлен в китайском Ухане

О состоянии пациента сообщили местные власти.

В китайском городе Ухань, где была зафиксирована первая вспышка коронавируса нового типа, заявили о новом тяжелом случае заражения COVID-19. Помимо одного больного, находящегося в тяжелом состоянии, за сутки в провинции Хубэй, где расположен город, были зарегистрированы 17 новых бессимптомных носителей вируса.

В общем в провинции врачи наблюдают за 616 пациентами без признаков COVID-19.

Ранее мы сообщали о том, что вирусолог Анатолий Альштейн напомнил о малоизвестном способе заражения коронавирусом: инфекция может попасть на волосы, где сохраняется в течение нескольких дней.

Видео: Goldthread / YouTube