Трое граждан РФ направляются домой.

Захваченных пиратами россиян освободили. Об этом сообщили представители российского МИД на официальном сайте. Чиновники рассказали, что три гражданина РФ в настоящее время находятся в удовлетворительном состоянии. Они вылетели чартерным рейсом из Лагоса в Нигерии в немецкий Франкфурт-на-Майне. После этого туристов вернут на родину. Дипломаты поблагодарили всех лиц, участвовавших в переговорах с пиратами, а также тех, кто содействовал возвращению россиян домой.

Напомним, что нигерийские пираты 21 мая захватили контейнеровоз Tommi Ritscher, на котором было трое граждан России. Инцидент произошел в территориальных водах Бенина. В общей сложности преступники взяли в плен 7-8 членов экипажа.

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