Африка повлияла на продажи петербургской мебели

Саммит "Россия-Африка" принесла петербуржцам выгодные контракты.

Африка повлияла на продажи мебели из города на Неве. По результатам 2019 года "Первая мебельная фабрика" увеличила продажи до 2,2 млрд рублей. По сравнению с 2018 годом рост объема продаж составил 12,2%. Представители компании объяснили, что это связано с получением нескольких крупных заказов.

Договоренности по ним удалось достигнуть на саммите "Россия-Африка", который состоялся в октябре. В общей сложности петербуржцы подписали документы на поставку мебели на 218 млн рублей. В частности, все 56 президентов, которые принимали участие в мероприятии, сидели на стульях от компании из Петербурга.

Также одним из заказчиков выступил "Фонд Росконгресс".

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Фото: Piter.tv

