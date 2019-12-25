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Африка повлияла на продажи петербургской мебели
Сегодня, 6:07
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lesjasap

Африка повлияла на продажи петербургской мебели

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Саммит "Россия-Африка" принесла петербуржцам выгодные контракты.

Африка повлияла на продажи мебели из города на Неве. По результатам 2019 года "Первая мебельная фабрика" увеличила продажи до 2,2 млрд рублей. По сравнению с 2018 годом рост объема продаж составил 12,2%. Представители компании объяснили, что это связано с получением нескольких крупных заказов. 

Договоренности по ним удалось достигнуть на саммите "Россия-Африка", который состоялся в октябре. В общей сложности петербуржцы подписали документы на поставку мебели на 218 млн рублей. В частности, все 56 президентов, которые принимали участие в мероприятии, сидели на стульях от компании из Петербурга. 

Также одним из заказчиков выступил "Фонд Росконгресс".

Ранее Piter.tv писал о том, что IKEA выплатит $46 млн семье убитого комодом американского мальчика.

Фото: Piter.tv
 

Теги: африка, мебель, продажи
Категории: Картина дня, Лента новостей, Новости СПб,

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