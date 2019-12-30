IKEA выплатит $46 млн семье убитого комодом американского мальчика

Трагедия случилась в 2017 году.

Торговая сеть IKEA выплатит американской семье, чей ребенок погиб под комодом компании, $46 млн. Об этом сообщило агентство Associated Press.

Двухлетний Джозеф Дудек погиб в 2017 году в штате Калифорния после того, как на него опрокинулся комод серии Malm. До трагедии IKEA изъяла мебель из продажи из-за других смертельных случаев с маленькими детьми.

Семья Джозефа не была осведомлена о массовом отзыве изделия, и после гибели мальчика подали иск против шведской компании. Торговая сеть согласилась выплатить компенсацию и дело урегулировали во внесудебном порядке.