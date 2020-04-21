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В Западной Африке пираты захватили судно с россиянами

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Посольство пока не располагает информацией о состоянии захваченных.

Во вторник, 21 апреля, стало известно о том, что в Западной Африке пираты захватили судно с россиянами. Об этом сообщило посольство России в Бенине и Того.

Пираты захватили контейнеровоз Tommi Ritscher в порту бенинского города Котону. В заложниках находится около восьми человек, среди которых трое россиян. Об их состоянии пока ничего неизвестно. 

В настоящее время, пираты покинули территориальные воды Бенина. Дипмиссия и местные власти ведут переговоры с захватчиками.

Ранее мы сообщали о том, что в США заявили о "повреждении" российского Т-14 "Армата" в Сирии.

Теги: мировые новости, новости россии, общество
Категории: Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

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