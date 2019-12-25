Шесть российских моряков пострадали во время пожара на борту судна в Южной Корее, двое в тяжелом состоянии

Судно Crystal Asia воспламенилось недалеко от порта Камчхон, сейчас огонь потушен.

Шесть российских моряков пострадали во время пожара, возникшего на борту судна в Южной Корее. Соответствующее заявление сделали дипломаты из генерального консульства в городе Пусане. Специалисты уточнили, что двое человек в настоящее время находятся в тяжелом состоянии. Они вывезены к медикам при помощи спасательного вертолета. Предварительной причиной возгорания корабля Crystal Asia стал отказ двигателя. В этот момент на палубе находились 22 российских гражданина. В текущий момент пламя ликвидировано, а судно успешно отбуксировано в ближайший морской порт.

26 марта 2025 г. в 07:14 утра по местному времени (в 01:14 по московскому времени) в море в восьми километрах от порта Камчхон произошел пожар на российском рефрижераторном судне Crystal Asia (экипаж - 23 человека, из них 22 - граждане России). сообщение генконсульства РФ в Южной Корее

Представители пресс-службы морской полиции Пусана уточнили, что все пострадавшие оперативно были доставлены в медицинские учреждения Пусана. Российские дипломаты находятся в контакте с местными властями по ситуации.

У пожарных прошли учения на корабле в Кронштадте.

Фото: Морская полиция Пусана