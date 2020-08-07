За избиение и стрельбу в сторону граждан Африки петербуржцам дали условный срок

Инцидент произошел в марте этого года.

Калининский районный суд Петербурга огласил приговор в отношении Владимира Карпушина и Вадима Крашенинникова за хулиганство. Мужчины оскорбили двух граждан Нигерии, которые ехали вместе с ними в метро 1 марта 2020-го года. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судов Петербурга.

Суд установил, что фигуранты дела находились в состоянии алкогольного опьянения в вагоне метро, следующего от станции "Девяткино" до "Академической". Имея стойкие общественные установки, основанные на принципах нетерпимости к лицам других рас и национальностей, они подошли к пассажирам — двум гражданам Нигерии. Затем, использую нецензурную брань и демонстрируя гражданское оружие, молодые люди потребовали покинуть вагон. Потерпевшие выполнили просьбу и вышли на станции "Гражданский проспект", однако один из хулиганов все-таки выстрелил из оружия.

После того, как фигуранты доехали до "Академической", они стали ждать прибытия граждан Африки. Их поведение повторилось. Обоих потерпевших избили, после чего злоумышленники скрылись с места преступления.

Крашенинников получил 2.5 года условно с испытательным сроком 3 года, Карпушин — 2 года 5 месяцев условно с испытательным сроком 3 года.

Видео: Piter.TV