Пираты могли захватить яхту с петербуржцем в районе Джибути

В Красном море пропала яхта "30 minutes". Капитаном судна является петербуржец. На борту находилось три человека. Об этом сообщили РИА "Новости".
Яхта отправилась в путь из порта острова Джизан еще 18 апреля. Судно ждали в Джибути (Восточная Африка) на следующий день, однако никто так и не приплыл.
Появилась информация, что судно могли захватить пираты. Жена капитана разыскивает команду. Она организовала поиски в четверг, 20 апреля, и обратилась в МИД РФ. Подробности уточняются.
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Фото: Pxhere
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